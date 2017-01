'Normaal doen is de norm die we moeten uitdragen'

Waarom nu ineens deze brief? Is de norm­vervaging erger geworden?

,,Het is een sluipend proces in de samenleving dat al jaren aan de gang is. Er zijn altijd mensen geweest die normoverschrijdend gedrag vertoonden. Maar daar is vorig jaar iets bij gekomen waar we als samenleving een antwoord op moeten hebben. Met de komst van grote groepen vluchtelingen rijst de vraag: blijft Nederland Nederland? Maken wij aan mensen die van buiten komen wel voldoende duidelijk wat onze normen en waarden zijn? Dat je hier mag geloven wat je wilt, dat iedereen gelijkwaardig is en iedereen zijn bijdrage levert naar vermogen. Tegelijkertijd was vorig jaar ook het jaar waarin mensen een fatsoenlijke discussie over de komst van een azc van achter uit de zaal kapot stonden te schelden. Daarom moeten we durven te normeren.''



En als we dat niet doen?

,,Dan gaan we denken dat hufterigheid er nou eenmaal bij hoort tegenwoordig. Dat het normaal is. Maar dat is niet zo. Dan heb ik het zowel over mensen die bumper­klevend door het verkeer gaan als over bankiers die klagen over hun bonussen. Of over nieuwkomers die de vrijheid hier misbruiken om hun culturele waarden aan ons op te leggen. Dat irriteert, het geeft ons het gevoel dat we Nederland uit handen geven.''



Wat hebben twee kabinetten Rutte hier dan aan gedaan?

,,We hebben het nodige gedaan! We hebben gebiedsverboden opgelegd om Keulen-achtige omstandigheden te voorkomen met oud en nieuw. De asowet die burgemeesters de bevoegdheid geeft om op te treden tegen overlastgevers zonder eerst naar de rechter te moeten, ligt nu bij de Eerste Kamer. Maar het is vooral een mentaliteitskwestie. We moeten dit samen aanpakken en dit land niet uit handen geven. Normaal doen is de norm die we met elkaar moeten uitdragen. En dat kan, want de overgrote meerderheid van de mensen voedt zijn kinderen goed op, is optimistisch, kijkt naar elkaar om; we zijn kampioen vrijwilligerswerk in de wereld.''