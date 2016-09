Nu moet Merkel echt van zich afbijten

Er bestaat een klassiek Duits tv-moment, waarin een zwijgende Angela Merkel een belangrijke rol speelt. Het was 18 september 2005, de avond van de landelijke verkiezingen. De christendemocraten hadden die onder leiding van Merkel nipt gewonnen.



In de studio's van de publieke omroep voerde niet Merkel, maar haar sociaaldemocratische tegenstander en zittende bondskanselier Gerhard Schröder het hoogste woord. Schröder, de archetypische Duitse macho, zette Merkel neer als 'de echte verliezer'. Hij was vanuit een nagenoeg kansloze positie bijna langszij gekomen en kennelijk euforisch van adrenaline - of van de alcohol, wie zal het zeggen - en claimde als enige in staat te zijn een nieuw kabinet te vormen.



Merkel keek naar Schröder alsof ze een wezen van een andere planeet zag. Maar ze zei niets. Korte tijd later was Gerhard Schröder van het politieke toneel verdwenen en was Angela Merkel de machtigste vrouw ter wereld. De SPD was bovendien een lid armer: Merkels moeder, Herlind, had opgezegd omdat ze het niet verdroeg hoe Schröder haar dochter publiekelijk had vernederd.



Waarom zei ze niets in die 'Elefantenrunde', zoals het lijsttrekkersdebat in Duitsland wordt genoemd? Omdat ze ter plekke calculeerde, legde Merkel later uit. Zij, de natuurwetenschapper die graag praat op basis van feiten, vreesde dat haar iets was ontgaan. Had Schröder wellicht toegang tot meer informatie? Wist hij iets wat zij niet wist? Ze had zich die zorgen kunnen besparen. Haar tegenstander blufte en overspeelde zijn hand.



Mede op basis van dit soort ervaringen nam Merkel zich voor om zich nooit meer zo in een hoek te laten zetten. ,,Toen ik zo belachelijk werd gemaakt, heb ik gezworen om van me af te bijten'', bekende ze tegenover fotografe Herlinde Koelbl. ,,Ik heb daar lol in. Ik geniet van een voltreffer.''