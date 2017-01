Nul is niet per se nul in Den Haag

Na de val van zijn vorige kabinet brieste Mark Rutte tegen PVV-leider Geert Wilders dat hij diens partij 'tot de laatste zetel zou afbreken'. Daarvan moest hij later schoorvoetend toegeven dat hij daar wat overmoedig in was geweest. Maar hij probeert het nog steeds.



In de aanloop naar 15 maart probeert hij de PVV-kiezer te paaien en Wilders tegelijk weg te zetten als irrelevant. Hij doet dat door te stellen dat een stem op de PVV een verloren stem is. ,,De kans dat de VVD gaat regeren met de PVV is nul. Dat gaat niet gebeuren,'' zei Rutte afgelopen weekeinde in tv-programma Buitenhof. Eerder had VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra iets soortgelijks gezegd: ,,Dat gaat gewoon niet gebeuren.''



Maar uitsluiten dat het toch gebeurt, doet de VVD - in tegenstelling tot andere partijen - niet. ,,Dat is heel onverstandig'', aldus Rutte. ,,Dan zeg je tegen de kiezers: ik neem uw problemen niet serieus.



Stuivertje wisselen

In de peilingen wisselt de VVD stuivertje met de PVV om wie er straks de grootste wordt. Ruttes boodschap aan de PVV-kiezers is: 'Wilders komt toch niet in de regering, stem dus op mij.' Letterlijk zei hij: ,,Ik sluit de kiezers van de PVV niet uit. Met hen wil ik in gesprek. Om te laten zien dat niet Geert Wilders de leider is die de problemen gaat oplossen.''



Ruttes zorgvuldig gekozen woorden worden door andere partijen aangegrepen om zijn geloofwaardigheid in twijfel te trekken. Er is in politiek Den Haag immers een wezenlijk verschil tussen een partij bij voorbaat op principiële gronden uitsluiten (zoals andere partijen doen met de PVV) en zeggen dat samenwerking niet kan op basis van inhoudelijke argumenten, zoals Rutte dit weekeinde deed. Over argumenten kan worden onderhandeld, over principes niet.



Geloof

,,Geloof wat je wilt geloven,'' smaalt PvdA-leider Lodewijk Asscher. D66-leider Alexander Pechtold: ,,Zeggen dat de kans op een coalitie nul is, is niet het zelfde als uitsluiten.'' En CDA'er Sybrand Buma: ,,De vraag is wie Rutte nog gelooft.''



Hoe klein Ruttes 'kans van nul' straks echt is, moet nog blijken. Zelf geeft hij drie redenen waarom zijn partij niet met de PVV kan. Eerst een inhoudelijke. De PVV staat op sociaal-economische onderwerpen te ver af van de VVD. Of zoals Rutte het noemt: ,,Die partij is nog linkser dan de SP.'' Daarnaast is er een moreel argument. Wilders' uitspraken over rechters en minderheden zijn volgens Rutte in strijd met de waarden van de Nederlandse samenleving. Rutte wil al langer dat Wilders zijn 'minder minder'-uitspraak terugneemt.



Persoonlijk

En tot slot heeft Rutte nog een persoonlijke reden. Hij heeft het Wilders nog niet vergeven dat die het vorige kabinet liet vallen toen er extra moest worden bezuinigd: ,,Ik heb het in 2012 gezien. We stonden aan de vooravond van de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen heeft de PVV niet in het landsbelang maar puur om het partijbelang gezegd: wij storten Nederland in een verkiezingscampagne.''