'Nuon verkoopt ketelbedrijf Feenstra'

Reden voor de voorgenomen verkoop is dat eigenaar Vattenfall zich wil specialiseren op zijn core business energie. Daardoor is er geen plek meer voor Feenstra, dat expert is in verwarming, cv-ketel onderhoud, ventilatie, beveiliging en zonnepanelen.



Momenteel bereidt Nuon de verkoop voor, zo worden 70-75 Nuon-werknemers die nu nog bij Feenstra gedetacheerd zijn definitief bij het bedrijf ondergebracht.



Bij het in 1947 opgerichte Feenstra, dat zestien jaar geleden door Nuon werd gekocht, werken zo'n vijftienhonderd mensen. In januari waren dat er nog honderd meer. Toen werd de isolatiepoot verkocht aan de Takkenkamp Groep.



In 2012 werd de divisie Nieuwbouw al afgestoten en stond Feenstra zelf ook al in de etalage. Tot een algehele verkoop kwam het niet.



Nuon wil niet reageren op het nieuws. ,,Feenstra is momenteel nog altijd ons dochterbedrijf," vertelt Ariane Volz. ,,We hebben er veel mensen werken."



Moeilijke markt

De installatiebranche is momenteel een zeer moeilijke markt. Ook Eneco doet het slecht, de concurrent is momenteel zijn Eneco Installatiebedrijven (EIB) fors aan het reorganiseren, onthulde deze krant eerder vandaag. De zakelijke dienstverlening aan woningcorporaties en bedrijven wordt gestopt, zeker 120 mensen verliezen hun huidige baan.