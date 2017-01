Ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om iemand te bedanken. Ik weet niet wie bedacht heeft dat het WK Darts rond de feestdagen gehouden moet worden, maar diegene verdient een koninklijke onderscheiding en een leven lang gratis bier. Want er is geen sport die zo perfect bij het einde en het begin van het jaar past als deze. Die dagen die je vult met kerstkliekjes eten en in je joggingbroek op de bank hangen, bijkomend van alle feestjes en champagne. En waarbij je dan naar pijltjes gooiende mannen kunt kijken.



Je hoeft niet echt op te letten, omdat de punten speciaal voor jou keihard geschreeuwd worden. Een beetje wegdommelen op de bank mag. Je kunt fanatiek meeleven met al die getatoeëerde mannen die zo goed de triple twintig weten te vinden, maar je kunt ook met verbazing vanaf de zijlijn kijken, luisterend naar commentatoren die enthousiast dingen roepen als 'en dan sta je dus gewoon tegen jezelf te darten als het ware'. Tijdens het WK Darts hoef je ook nog niet aan je eigen goede voornemens te denken.



Misschien heb je al nieuwe hardloopschoenen en een ­kettlebell gekocht, omdat je in 2017 aan je nieuwe, slanke, fitte ik wilt gaan werken. Maar godzijdank wordt het WK Darts vooral gespeeld door mannen die er uitzien alsof ze hun zwangerschapskilo's ook nog niet kwijt zijn, en die mannen worden geflankeerd door supporters die, gehuld in een morsig bananenpak, hele meters bier achterover klokken alsof er geen goede voornemens bestaan. Dan kun je op de bank die overgebleven koude schotel ook nog wel naar binnen lepelen.



Zou je dit alles in de zomer uitzenden, dan heeft RTL7 waarschijnlijk de helft minder kijkers. Dan zit je niet te wachten op een stel mannen in van die zweterige polyester bloesjes die belachelijk goed zijn in het focussen op een bord. En daarom genoot ik maandagavond extra van de winst van Michael van Gerwen. Ik juichte hem naar de overwinning, maar ik genoot ook, omdat het mijn laatste lanterfant-uren waren. Nu Michael klaar is, moet ik ook écht aan de slag met 2017.