OM eist celstraf voor betrokkenheid bij dood bloemenman

'De bloemenman', zoals Langenberg bekend stond, werd tussen 27 september en 1 oktober 2014 vermoord. De in het Noord-Hollandse dorp bekende bloemenhandelaar verdween aanvankelijk spoorloos. Korte tijd later werden op twee plaatsen op zijn erf DNA en botfragmenten van hem aangetroffen. Volgens het OM is hij doodgeschoten en daarna in een grote, zelfgebouwde oven gestopt die op het erf stond.



Bij het onderzoek naar de zaak werden drie vuurwapens gevonden. Een van die wapens werd in het Noordhollands Kanaal opgevist op aanwijzing van een man die claimde het te hebben weggegooid op verzoek van de mannelijke verdachte in de zaak, de 54-jarige John S. Volgens het OM lijkt het erop dat John S. de bloemenman heeft vermoord.



Ongeneeslijke ziekte

S., de voormalige schoonzoon van Langenberg en echtgenoot van V., stierf in februari aan een ongeneeslijke ziekte. Wat zijn motief zou zijn geweest, blijft een raadsel. V. zegt dat hij geïrriteerd was omdat hij de boerderij van Langenberg wilde overnemen, maar die had aangegeven dat hij nog enkele jaren langer wilde doorwerken.



Hoewel hij de schuld in de schoenen van zijn toenmalige echtgenote schoof, kan volgens de officier niet worden bewezen dat zij het heeft gedaan. Ook is niet aangetoond dat ze van tevoren wist dat Langenberg zou worden vermoord, meent het OM.



De twee dochters van de bloemenman geloven dit niet, zeiden ze in een slachtofferverklaring. ,,Jullie hebben mijn vader in een kruiwagen gelegd en in de zelfgebouwde oven verbrand. Jullie hebben dit samen bedacht'', zei een van hen.



Vlaag van verstandsverbijstering

Wel is duidelijk, zoals ze ook zelf heeft toegegeven, dat ze heeft geholpen om het ongeveer 2 meter lange lichaam, dat verpakt was in landbouwplastic, in een kruiwagen te leggen. Dit deed ze naar eigen zeggen in een 'vlaag van verstandsverbijstering'. ,,Ik had moeten weglopen, ik had hem nooit moeten assisteren'', zei ze tegen de rechtbank.



Volgens het OM is verder op camerabeelden te zien dat ze de dinsdag na de moord op de vuurplaats heeft opgeruimd en vervolgens menselijke resten op de stortplaats heeft gegooid. Zelf ontkent ze dit. Ook neemt de officier het haar kwalijk dat V. de schoonmaakster heeft afgewimpeld en meedeed met het verhaal dat de bloemenman op vakantie was gegaan naar Portugal.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.