OM eist werkstraf van 120 uur na fataal ongeluk met brug

De man zag een fietsster over het hoofd, die door het openen van de brug vijftien meter naar beneden viel. Volgens het OM was het slachtoffer op camerabeelden te zien en had de brug dicht moeten blijven. De brugwachter verzaakte zijn professionele plicht om goed op te letten.



Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man dood door schuld en gaat dus niet uit van opzet. De fietsster overleed ter plekke. De brugwachter opende de brug terwijl de vrouw er nog op stond. Het was volgens het OM zijn verantwoordelijkheid om haar op te merken.



De fietsster heeft vermoedelijk het eerste knipperende waarschuwingssignaal gemist. Bij het tweede licht stopte ze wel, maar toen stond ze al tussen de stoplichten op het te openen brugdeel.



Brugwachter

Volgens de brugwachter waren er problemen met het zicht op de brug. Op de beeldschermen was niet alles goed in de gaten te houden, mede omdat er per monitor meerdere beelden werden getoond. ,,Vijf, zes beelden op één beeldscherm dat allemaal beweegt, is slecht voor concentratie. Het zat nog niet in mijn systeem.'' De man weigerde met zijn collega's zelfs een tijdje de brug op afstand te bedienen. Ook waren er volgens hem tijdens het noodlottige ongeluk werklieden aan het werk in de centrale post, waardoor er veel lawaai was en brugwachters moeite hadden met hun concentratie. ,,Ik heb gekeken op de beeldschermen, maar heel die vrouw niet gezien'', aldus de verdachte. ,,Ik doe dit werk al zestien jaar en maakte nooit fouten, nu ben ik degene die niet goed kijkt.''



Beelden

Toen de man met zijn baas de beelden terugkeek, was de vrouw wel te zien. ,,Als ik haar had gezien had ik natuurlijk nooit de brug geopend. Het spijt me vreselijk. Het was druk. Misschien pakte ik toen net de telefoon. Misschien dacht ik dat ze er al af was.''



De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde na eigen onderzoek dat niet alleen de brugwachter, maar ook de gemeente Zaanstad blaam trof. Volgens de OVV had de gemeente er meer aan moeten doen om ervoor te zorgen dat de brugwachter zijn werk goed en veilig zou kunnen doen.



Camera's

De Den Uylbrug werd in het verleden bediend vanuit een bijbehorend brugwachtershuis. Later werd echter besloten om de bediening op afstand te doen. Camera's moesten zorgen voor de veiligheid. Twee jaar geleden werden nieuwe monitoren geplaatst die een ander beeld gaven dan voorheen.