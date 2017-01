'OM neemt recordbedrag aan crimineel geld in beslag'

De stijging is voor het grootste deel te verklaren uit de schikking tussen het OM en telecombedrijf Vimpelcom, dat zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping. Het bedrijf droeg 268 miljoen euro af aan Nederland.



Ook in kleinere zaken wordt geld afgepakt, zegt hoofdofficier van justitie Marianne Bloos. Volgens haar is er steeds meer aandacht voor het plukken van criminelen en uit zich dat in de cijfers.



Het recordbedrag is nog maar een fractie van wat er in totaal aan misdaadgeld in omloop is, zo meldt de NOS. De regioburgemeesters schatten dat er jaarlijks ruim 9 miljard euro in Nederland circuleert. Dat zou betekenen dat maar een paar procent daarvan met succes door het OM wordt geconfisqueerd.