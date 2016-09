OM opnieuw naar rechter om uitgelekte verklaringen Holleeder

Beens plaatste verwijzingen naar de verklaringen op zijn website sebastiaanbeens.nl. De voorzieningenrechter in Arnhem legde hem in april een publicatieverbod op voor alle informatie uit het strafdossier gedurende een periode van zes maanden en vroeg hem de link te verwijderen. Het publicatieverbod loopt 8 oktober af en daarom wil het OM nu een verlenging van het verbod om te voorkomen dat hij dat opnieuw doet.



Volgens het OM kan het onderzoek naar Holleeders betrokkenheid bij liquidaties ernstig in gevaar komen als potentiële getuigen voor hun verhoor op internet kunnen lezen wat er is verklaard. Het Openbaar Ministerie heeft Beens gevraagd of hij vrijwillig wil toezeggen om niet meer te publiceren.



Principieel

Beens is inmiddels in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van april. Zijn advocaat Sébas Diekstra laat weten dat zijn cliënt ,,om principiële redenen'' weigert een dergelijke toezegging te doen. ,,Mijn cliënt is van mening dat een onvoorwaardelijk en onbeperkt verbod om over de verklaringen te publiceren een te grote inbreuk is op zijn rechten. Dit mede omdat er reeds breeduit over de verklaringen is geschreven en daaruit al veel is geciteerd door de media.''



De staat spande eerder al een zaak aan tegen ex-crimineel Martin Kok die de verklaringen publiceerde op zijn site Vlinderscrime. Hij heeft de verklaringen inmiddels verwijderd.



Het kort geding dient op 30 september bij de rechtbank in Arnhem.