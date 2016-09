'Oma breit in de hemel mee'

Cocon

Twee jaar na het fatale ongeluk begon Moniek weer aan die droom van haar moeder te denken. Eerder ontbrak in haar hoofd de ruimte daarvoor. ,,We stonden in een overlevingsstand, we leefden in een cocon. Het verdriet om Ize is zo allesomvattend en groot, dat er voor mijn ouders bijna geen ruimte was en is. Daar heb ik me echt schuldig om gevoeld. Door Oma Meijel Breit ben ik nu met mijn moeder bezig. En op een fijne positieve manier. En zo was mijn moeder: een heel fijne, positieve vrouw."



Onder de douche, het was voorjaar 2015, besloot Moniek voor de slofjes te gaan zorgen die haar moeder niet meer zelf kon breien. Maar hoe? Natuurlijk had haar moeder Moniek leren breien. ,,Maar toen was ik tien en interesseerde het me eigenlijk niks."



Ze moest andere oma's hebben en vond die in haar huidige woonplaats Heesch via cursuscentrum de Eijnderic, Depot en de KBO.