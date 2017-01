Oma's weten raad over opvoeden: Hou het simpel!

Ria Baseliers (72)

2 kinderen, 5 kleinkinderen

Vroeger: hoofd P&O



,,Een van de belangrijkste dingen: je kan van kinderen niet verwachten dat ze zó - vanuit de drukte - in slaap vallen. Je moet eerst een rustmoment inbouwen. Dus geen drukke computerspelletjes of tv-programma's vlak voor ze naar bed gaan. En, ja, ik weet dat tv's op kinderkamers steeds normaler worden, maar ik zou dat zo lang mogelijk tegenhouden. We hadden thuis altijd een vaste procedure. Wassen, tandenpoetsen, voorlezen. Dat hielden we vol toen de kinderen zelf al lazen, want voorlezen is óók een rustmoment. Voor baby's geldt al helemaal: rust! Ik legde de kleintjes altijd op hun slaapkamer; niet in een zitje of box in de woonkamer. En ik bracht mijn zonen, als ze 's nachts huilden, nooit bij ons in bed. Als ze heel erg overstuur waren, haalde ik ze er wel even uit, maar stopte ze ook snel weer terug. Kinderen moeten 's nachts niet het gevoel hebben: hé, gezellig, de dag begint weer. Dus houd de kamer donker als je binnenkomt voor een liedje of een aai. En zorg voor goede gordijnen, anders begint het feest om vijf uur. Ik vind ook dat je echt niet op elk huiltje af moet. Vertrouw op je intuïtie. Soms is er echt wat, soms is het gemopper. Ik hield me ook altijd aan de tijden voor het middagdutje. Als ze eerder huilden, dan was dat jammer: ik had nog dingen te doen. Zij zijn niet 'de prinsjes', jij bent er ook nog. De bedtijden doordeweeks waren helder. Op de basisschool: acht uur. Op de middelbare: negen uur. Als de kinderen zeiden: 'Pietje mag veel later', zeiden wij: 'Bij ons gaat het zo'. Ze hebben duidelijkheid nodig."