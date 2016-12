Omstanders tackelen fietsendief in Drachten

Dat blijkt uit beelden van een beveiligingscamera die vandaag door de politie in Friesland online zijn gezet. De politie spreekt van een 'perfecte actie door een ondernemer en het winkelend publiek'



De eigenaar van de fiets had haar rijwiel geparkeerd om een kop koffie te drinken in een koffietentje. Ze was alleen vergeten de fiets op slot te doen. Eenmaal in de horecagelegenheid zag ze een man op haar fiets springen en wegrijden. Toen ze naar buiten rende en om hulp schreeuwde, kwamen de omstanders meteen in actie.



Complimenten

De politie laat via Facebook weten erg blij te zijn met de hulp van de burgers. 'Onze zeer gemeende complimenten voor iedereen die heeft geholpen bij deze aanhouding! De man is ingesloten voor verhoor en onderzoek. De fiets is meteen weer teruggegeven aan de opgeluchte eigenaresse'.



De 35-jarige fietsendief is een bekende van de politie. Hij blijft voorlopig vastzitten. Hij moet morgen verschijnen voor de rechter-commissaris in Leeuwarden.