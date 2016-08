Onbegrijpelijk Halina

Met plaatsvervangende schaamte las ik gisteren in deze krant de column van Halina Reijn, die blijkbaar een hekel heeft aan burgers die haar 'onbetaald aanstaren', op het moment dat ze in het openbaar door hen wordt herkend. Reijn noemt dikke vrouwen 'zeekoeien', bombardeert een man die haar geïnteresseerd aankijkt tot amoebe en minacht - merkwaardig genoeg - alle mensen die haar de moeite waard vinden om aandacht te geven. Het is wat, zeg.



Ik ken het verschijnsel: op straat word ik regelmatig aangeklampt door toevallige passanten die mijn romans hebben gelezen, of me van mijn televisieoptredens herkennen, en me daarom iets vriendelijks willen toevertrouwen. Maar elke keer als dat gebeurt, raak ik verlegen en spreek ik mijn waardering voor hun interesse uit. Wie ben ik zonder mijn publiek? Niemand.



Als polderdiva Halina Reijn daadwerkelijk zo veel moeite met dit fenomeen heeft, moet zij zichzelf niet langer pijnigen. Er bestaan oplossingen voor haar levensgrote probleem. Om maar wat te noemen: vermijd interviews in vrouwenbladen, maak geen documentaires over een persoonlijk leven, verschijn niet op televisie als deelname aan een programma niet direct met het eigen vakgebied heeft te maken en deel niet een privédomein in columns.



Ik weet zeker dat de aandacht van mensen die zij als plebs beschouwt zienderogen zal afnemen. Dan kan Halina Reijn eindelijk weer in alle rust op Schiphol 'een veel te dure aftersun met nutteloze glitters' kopen, zonder de bewonderende blikken van reizende omstanders.



Er wordt weleens hardop afgevraagd hoe de kloof tussen de elite en de gewone man zich kon ontspinnen. Ziehier het antwoord: een bekende vrouw uit de grachtengordel vertelt in geuren en kleuren over haar carrière als geslaagde artiest, die alleen kan bestaan bij de gratie van haar fans, maar tegelijkertijd kijkt ze op hen neer en schrijft ze in beledigende taal over hen.



De digitale schandpaal, vol primitieve scheldkanonnades, die haar gisteren ten deel viel, is verachtelijk en stemt een mens somber. Het geeft vooral aan hoe diep de lezers waren beledigd. Dat is iets wat zij moet herkennen: kwetsing ondergaan. Juíst Halina Reijn is iemand bij uitstek die weet hoe dat voelt. Maar dat maakt haar column al helemaal onbegrijpelijk.