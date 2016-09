Onbeperkt 'gratis' roaming in Europa nu echt een feit

Deze zomer kwam de Europese Commissie met nadere spelregels voor de afschaffing. Roaming binnen EU-landen verdwijnt, maar slechts met een maximum van 90 dagen in een jaar, maakte eurocommissaris voor de Digitale Markt Andrus Ansip bekend. Ook zou roaming niet meer binnen de normale bundel vallen als iemand langer dan 30 aaneengesloten dagen in een ander EU-land verkeerde.



Kritiek

Idee hierachter was om zo misbruik tegen te gaan. Een consument zou anders een budgetbundel in het buitenland kunnen kopen om daar in Nederland dan gebruik van te maken. Dat was tegen het zere been van de telecomproviders



Het plan kreeg karrenvrachten kritiek van consumentenorganisaties: Brussel zwichtte voor de telecomlobby luidde het verwijt, de belofte van vrije roaming was gebroken. De 90-dagen limiet zou Europeanen tijdens lange vakanties - of pensionado's in Spanje - op forse kosten jagen.



Eerder deze maand trok de Europese Commissie het gewraakte plan weer in. Europese Commissie-voorzitter Juncker dwong Ansip met een nieuw voorstel te komen dat een stuk consumentvriendelijker is. Alle kritiek ondergraaft het toch al magere draagvlak voor Brussel onder Europese burgers, vond hij.



Nu is de 90-dagen limiet dus geheel van de baan. Wel mogen telecombedrijven in het nieuwe plan kosten rekenen als ze op basis van klantgebruikgegevens kunnen aantonen dat mensen misbruik maken van het vrije roamen. ,,We willen zowel burgers als telecombedrijven beschermen," zegt eurocommissaris Ansip.



KPN

Vooruitlopend op het afschaffen van roamingkosten passen providers hun voorwaarden aan. Zo laat T-Mobile sinds dit voorjaar klanten een behoorlijk deel van hun normale bundel (tot 2GB afhankelijk van het abonnement) in het buitenland gebruiken. KPN komt volgende week al met zes nieuwe abonnementen waarbij alle data, belminuten en smsjes ook in de rest van de EU 'gratis' te gebruiken zijn. In totaal kunnen KPN-abonnee's zestig dagen per jaar binnen hun bundel roamen.