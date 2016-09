Onderzoek machtsmisbruik griffier Westland

De gemeenteraad is deze week vertrouwelijk op de hoogte gebracht van de verwijten aan het adres van de griffier, die onder meer wordt verdacht van machtsmisbruik en het dreigen met het openbaren van geheime stukken.

De gemeente Westland zei donderdag geen nadere toelichting te kunnen geven omdat het om een ,,personele aangelegenheid'' gaat, maar bevestigde de schorsing van de griffier, die de naaste adviseur van de burgemeester en de gemeenteraad tijdens raadsvergaderingen is.



Vertrouwelijk

Op de website van de raadsfractie van Westland Verstandig staan tal van documenten die het stempel ,,strikt persoonlijk en vertrouwelijk'' hebben gekregen. Daarin probeert de raadsman van de griffier de verwijten te ontkrachten. Verder eist de raadsman het ,,ingestelde feitenonderzoek met onmiddellijke ingang te staken'' en zijn cliënt ,,weer toe te laten in zijn functie''.



Aan die eis zijn burgemeester Sjaak van der Tak en de gemeenteraad niet tegemoetgekomen. Uit de correspondentie blijkt onder meer dat de griffier plichtsverzuim wordt verweten en dat hij zou hebben gedreigd gegevens over een asbestbrand in Wateringen openbaar te maken.

De griffier probeert via de voorzieningenrechter in Den Haag zijn schorsing ongedaan te maken.