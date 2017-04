Onderzoek naar invloed van lawaai op ontwikkeling kinderen

Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt dat de Duitse studie onderstreept hoe belangrijk het is om ook hier heel grondig te onderzoeken wat voor effect geluid in de leefomgeving op kinderen heeft, nu en later in hun leven. Geluidsdeskundige van het RIVM Irene van Kamp: ,,We bereiden een zeer groot onderzoek voor onder duizenden kinderen vanaf de zwangerschap. We volgen ze tot volwassen leeftijd, om de lange termijneffecten te kunnen meten."



Precies dat is waar in het Duitse onderzoek voor wordt gewaarschuwd, aldus hoogleraar onderwijseconomie in Wuppertal Kerstin Schneider: ,,Als kinderen op hun 5de jaar al 3 maanden achterlopen, dan kan het moeilijk zijn om dat later weer in te halen, zeker als er niets aan de lawaaierige omstandigheden verandert."