Online boodschappen doen steeds populairder

Bijna 1,6 miljoen Nederlands hebben inmiddels weleens online eten en drinken besteld bije en supermarkt. De marktvorser verwacht op basis van de studie, waarvoor 7000 mensen zijn ondervraagd, dat de onlineomzet van supers in 2017 met ruim 30 procent toeneemt.



Het merendeel van hun boodschappen slaan consumenten nog steeds in bij een fysieke winkel, maar volgens Multiscope is het onlinekanaal straks toch goed voor circa 5 procent van de totale markt.



Populairst

Albert Heijn is online verreweg de populairste speler. Zes op de tien onlineshoppers doen daar hun inkopen. Daarna volgen Jumbo, PLUS, Picnic en Hoogvliet. Lang houdbare producten en dranken, zoals frisdrank, bier en wijn, worden het vaakst online besteld.



Toch is nog lang niet iedereen overtuigd. Twee op de drie consumenten vinden het overbodig om boodschappen online te bestellen als ze een supermarkt in de buurt hebben. Daarnaast vinden vooral vrouwen (38 procent) het vervelend dat ze niet zelf het product kunnen uitkiezen.



Als online supermarkten geen of lagere bezorgkosten zouden rekenen is dit voor een kwart van de consumenten een reden om wel online boodschappen te gaan doen. Van iedereen die nog nooit online boodschappen heeft gedaan, staan 18 tot 34 jarigen het meest open om dit in de toekomst te gaan doen.