Online doodgaan is een hele kunst

Lucienne van der Geld wel. Ze is directeur van het samenwerkingsverband Netwerk Notarissen, gespecialiseerd in erfrecht en geeft les aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Op de nuchtere maag zijn er in colleges al heel wat doden gevallen'', zegt ze lachend. Met liefde pluist ze de algemene voorwaarden van internetaanbieders uit. ,,In die van iTunes staat bijvoorbeeld alleen dat de overeenkomst 'persoonlijk' is, maar je vindt er geen letter over overlijden. Van wie is de muziek op jouw telefoon als jij dood bent?''



Cloud

In Nederland is de wetgeving zo dat na overlijden een soort gedaantewisseling plaatsvindt. Er wordt gezocht naar een opvolger van de dode, die alle bezittingen en schulden erft. ,,Dus als ik jouw telefoon erf met daarop jouw muziek, bezit ik al jouw muziekbestanden'', redeneert Van der Geld. ,,Maar als jouw muziek niet op een apparaat als een telefoon staat, maar alleen ergens in de cloud, van wie is die dan?''



,,Je maakt het voor de nabestaanden makkelijker als je dingen vastlegt'', zegt de jurist. ,,In mijn notarispraktijk heb ik het vaak genoeg meegemaakt. Familieleden die heel zeker weten hoe de dode het zou hebben gewild. Vaak past die wens toevallig heel goed in hun straatje. Het Johan Cruijff-effect noem ik dat. Na zijn overlijden las je in alle kranten hoe hij het zou hebben gewild - een stadion met zijn naam erop, gewoon doorvoetballen... Zo ontstaan de beruchte familieruzies rond een nalatenschap.''



Digitale erfenis

De onduidelijkheid over de digitale erfenis noemt Van der Geld 'ook een probleem van de hele internetbranche'. Wetgeving en contracten zijn tegenstrijdig, gebrekkig of ontbreken. Tijdens het congres in Washington proberen juristen uit de hele wereld bij de sectie digital life after death tot oplossingen te komen.



Facebook is zich al wel bewust van het probleem. Gebruikers kunnen inmiddels iemand aanwijzen die hun pagina beheert na hun dood. Maar die beheerder kan een account dan weer niet verwijderen. Om iemand te doen verdwijnen van Facebook, moeten nabestaanden een verzoek indienen. Onduidelijk is wie telt als nabestaande. Ouders en vrienden kunnen heel andere ideeën hebben over de wenselijkheid van het digitaal voortbestaan van een online actief persoon.