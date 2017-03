Onze peiling in Heemskerk: D66 kruipt naar VVD

Tot nu toe ging 23,4 procent van de stemmen naar de VVD. 13,8 procent van de kiezers in de Heemswijk in Heemskerk koos voor D66. Het CDA staat met 13 procent op de derde plaats. Ten opzichte van de eerste telling van onze verslaggevers is de PVV met een opmars bezig. De partij van Geert Wilders kreeg nu 11,9 procent van de stemmen en staat daarmee voorlopig vierde. De PvdA staat vooralsnog op de zesde plaats (8,8 procent), achter de SP (9,9 procent). Aalt Bruinekool, voorzitter van stembureau 9, had rond 13.00 uur voor het eerst tijd voor een korte wandeling door het verzorgingstehuis waar zijn kantoor-voor-één-dag is gevestigd. Het loopt sinds het openen van de deuren om 7.30 uur al behoorlijk storm in het bureau, waar de temperatuur oploopt tot snikhete bejaardenhuiswaarden.

Gemiddeld

De burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente, Mieke Baltus, kwam hoogstpersoonlijk een kijkje nemen in 'ons' stembureau. De afgelopen jaren kwam in geen enkele plaats de verkiezingsuitslag zo overeen met het landelijke beeld als hier. ,,Heemskerk is gemiddeld omdat wij een gemiddelde samenstelling van de bevolking hebben. Het ligt wel in de Randstad, maar eigenlijk ook een beetje op het platteland. We hebben alles wat heel Nederland ook heeft, maar dan in het klein.''



Baltus is lid van het CDA, maar waagde zich niet aan een uitspraak over onze tussenstand. ,,Ik hoor toch een beetje boven de partijen te staan'', grinnikte ze.



Dankbaar uitje

Voor de bewoners van het centrum vormt de gang naar het stembureau een dankbaar uitje. Ook ons eigen stembureau trekt veel bekijks. ,,Heel bijzonder dat de kiezers bij jullie ook met een blauwe pen mogen stemmen'', grijnst één van de mannelijke bewoners, die met zijn rollator voorbij schuifelt.



Verreweg de meeste kiezers geven met een stem in onze stembus aan voor welke partij ze gekozen hebben, een enkeling houdt zijn of haar keuze liever geheim.



