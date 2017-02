'Ook affaires worden voorspelbaar'

'Ik ken mijn vrouw niet anders dan iemand die doorlopend op de rem trapt. Ik kon voor mijn werk een paar jaar in het buitenland wonen; zij wilde niet mee. We hebben het geld om mooie reizen te maken; zij heeft na een week heimwee. Haar wereld is na de middelbare school nauwelijks groter geworden. De mijne wel. Door zakenreizen heb ik veel van de wereld gezien. Voor mijn werk doe ik cursussen, workshops en krijg ik beoordelingen; mijn persoonlijke ontwikkeling staat nooit stil. Ik coach mijn kinderen bij wijze van spreken zoals ik mijn medewerkers coach - volgens de laatste inzichten. Mijn vrouw doet het gewoon zoals haar moeder het deed, en vraagt zich daar niets over af. Mijn vrouw en ik zijn bij elkaar sinds de middelbare school. Mijn besluit om met haar te trouwen had vooral te maken met gemak. Met gebrek aan lef ook. Ze stond geduldig op me te wachten. Stil, aan de zijlijn. Zonder verwijt over mijn pogingen in het gevlij te komen bij vrouwen die in mijn ogen zoveel spannender waren dan zij. Zij werd het fundament van waaruit ik probeerde te zijn wie ik hoopte dat ik was.

Toen de klas na het eindexamen uit elkaar spatte, en iedereen druk was zich waar te maken in een nieuwe stad, bleef zij thuis wonen. Ze reisde heen en weer tussen haar ouderlijk huis en een praktische studie. Ik vertrok uit de provincie naar de grote stad. Ik hield me groot tussen al die onbekende jongens en meisjes. Als ik in het weekeinde naar mijn ouders ging, kwam ik haar tegen tijdens het uitgaan; een vertrouwd baken in een zee van onrust.



Na mijn studie wilde ze trouwen. Ik zei geen nee. Nu denk ik: ik zei ook geen ja. Mijn vrouw is van het soort dat weet hoe het hoort. Dus voor ik het me realiseerde was er een uitzet, een bruiloft, een huis met een zwembad en drie kinderen. Erna groeide mijn verzet. Vooral tegen het feit dat ik het leven leidde dat anderen voor me hadden bedacht, dat mijn vrouw en haar ouders voor me hadden bedacht.



Praten over mijn onvrede is niets voor mij. Te veel roken, te veel drinken, in mijn schulp kruipen - dat doe ik. Toen ik een jaar of vijftien geleden tijdens een zomers hockeyweekeinde een vrouw ontmoette met wie het klikte, belandde ik met haar in bed. Nog voor we lagen, zei ik dat ik mijn echtgenote en kinderen nooit zou verlaten. Toen ze knikte, viel alles van me af. Ik voelde geen schuld, alleen opluchting. Ik lééf weer, dacht ik.