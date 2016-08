Ook je begrafenis kun je doe-het-zelven

Eigenlijk is het heel simpel, steekt Arjen Dragt (47) van wal. ,,Als jij een schutting in je tuin wil neerzetten, loop je een bouwmarkt binnen, koop je exact wat je nodig hebt en gaat thuis aan de slag. Waarom zou je zoiets niet aanbieden op uitvaartgebied? Met Doe-het-zelf-uitvaart doen wij in wezen niets anders dan de Gamma. Op onze website vind je een handleiding met de te volgen stappen voor het regelen van een uitvaart en daarna beslis je zelf wat je wilt kopen of huren. Jij moet de regie hebben. Een dienst bij je thuis? Prima. Alleen een rouwauto of juist iets wat niet op de website staat? Wij helpen je."



De Hoornse begrafenisondernemers Arjen Dragt en Peter Arts werkten al twintig jaar samen toen zij in 2014 besloten uitvaarten op maat aan te bieden. Dragt komt uit een familie die al 150 jaar begrafenissen verzorgt in naam van de EHBC (Eerste Hoornse Begrafenis en Crematieverzorging) en nam Arts medio jaren 90 in dienst. ,,Bij EHBC is Arjen mijn werkgever, bij Doe-het-zelf-uitvaart zijn wij partners'', legt Arts (49) uit.



Maatwerk

Het idee om maatwerk te bieden, is volgens het duo door de markt zelf gecreëerd. Steeds vaker kregen zij telefoontjes van mensen uit heel Nederland die op zoek waren naar een specifiek item voor een uitvaart. ,,Of het nu om een speciale kist of koeling voor de opbaring ging, meer en meer mensen bleken op zoek naar zaken die niet of niet goed in hun uitvaartpakket zaten. Dit gebeurde zó vaak, dat we door studenten aan de Hogeschool van Amsterdam een marktonderzoek naar een passende uitvaartservice hebben laten uitvoeren. Na een positieve uitkomst zijn we aan de slag gegaan'', zegt Dragt.



Volgens de West-Friezen sluit Doe-het-zelf-uitvaart helemaal aan bij de huidige tijdsgeest. Dragt: ,,Nieuw is het niet, je ziet dat Surinamers en islamieten allang hun eigen uitvaarten regelen, maar in Nederland had een dienst als deze twintig jaar geleden niet kunnen bestaan. Nu zijn er veel meer mensen die op tal van vlakken alles zelf regelen. Die willen wij bereiken. Mensen worden mondiger en prijsbewuster en zoeken op internet op wat het beste bij hun familie past.''