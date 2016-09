Ook kernreactor Tihange 2 stilgelegd

Voorlopig geen ki­lo­me­ter­hef­fing in België

10:48 België voert voorlopig geen kilometerheffing voor personenauto's in. De federale minister van Mobiliteit François Bellot is ertegen, zegt hij vrijdag in de krant De Morgen. ,,Als je daarmee begint, dan wordt het onmogelijk om nog in landelijke gebieden te wonen", betoogt de liberale minister. Hij stelt dat automobilisten al veel betalen via accijnzen.