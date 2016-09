'Ook McDonald's wacht miljoenenboete'

Brussel eiste onlangs dat Ierland 13 miljard euro terugvordert van Apple aan belastingen vanwege illegale belastingvoordelen die het bedrijf daar zou hebben genoten. Voor McDonald's zou volgens de krant hetzelfde gelden vanwege voordelen in Luxemburg. FT berekende dat McDonald's een gemiddeld belastingtarief zou hebben betaald van nog geen 1,5 procent op een winst van meer dan 1,8 miljard dollar sinds 2009. Het normale belastingtarief in Luxemburg is echter 29,2 procent.



Amazon

Volgens de krant moet eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging zich nog buigen over de kwestie McDonald's. Ook de Amerikaanse webwinkel Amazon wacht nog op een oordeel over belastingen in Luxemburg. Ook onderzoekt Brussel aantijgingen dat het Zweedse woonwinkelbedrijf Ikea zich de afgelopen zes jaar schuldig zou hebben gemaakt aan belastingontwijking.



Een groep van 185 bestuursvoorzitters van de grootste bedrijven van de VS schaarde zich eerder achter Apple in de strijd die het technologieconcern voert over de miljardenheffing die Brussel eist. Het gaat om de bestuursvoorzitters van toonaangevende ondernemingen als Caterpillar, Honeywell, Lockheed Martin, Wal-Mart, ExxonMobil en General Electric.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën zet Europa het eigen vestigingsklimaat op het spel door dergelijke naheffingen.