Ook met de radio kun je prima hersenloos zappen

De luistercijfers van de Nederlandse radiostations zijn voor mensen die bij de omroepen werken elke keer weer een ijkpunt. Hoe doen we het? Weten we de luisteraar te bereiken? Wat moeten we veranderen? Ook de verse cijfers werden weer uitgebreid bestudeerd.



'3FM blijft zorgenkindje' kopte De Telegraaf: het marktaandeel van de zender blijft maar zakken. Qua luistercijfers zit men tegenwoordig in de middenmoot, ver achter onder andere Q Music, Radio 2, Radio 1 en lijstaanvoerder Radio 538. Reden om als 3FM ijsberend door het pand te sjokken, wanhopig piekerend over de gouden formule waarmee de jongelui de zender weer zullen vinden. Die jongeren die zijn overgelopen naar FunX.



Maar wacht even. De steekproef waar deze cijfers op zijn gebaseerd, is er eentje met 1.250 huishoudens. Nu kan dat representatief zijn, maar deze huishoudens moeten handmatig invullen naar welke stations ze die maanden geluisterd hebben. Handmatig. Daar zit ze, mevrouw Visser uit Leerdam, met haar schriftje op schoot te bedenken waar ze op 24 maart ook alweer naar luisterde. Welke zender zette ze toen aan, in de auto op weg naar haar zus in Kerk Avezaath? Heeft ze nog gezapt? Wie was de dj?



Je hebt van die mensen die verknocht zijn aan één bepaalde zender. Maar er zullen nog veel meer mensen zijn die maar wat grasduinen. Die beginnen bij Radio 1, wegzappen bij een moeilijk gesprek over de mensenrechten in Kazachstan, even bij Radio 2 blijven hangen tot een dom belspelletje begint en naar 3FM zappen tot ze daar iets van Kensington draaien.



Niet alleen voor de televisie kun je hersenloos zappen, dat lukt met de radio ook prima. Altijd op zoek naar een leuk liedje, naar iets échts interessants en te lui om een cd op te zetten. Ik geef het ze te doen, die 1.250 huishoudens die handmatig hun hele luistergeschiedenis bijhouden. Radio-dj's wisselen zo vaak van station dat ik het amper bijhoud. Ik heb Ruud de Wild inmiddels overal gehoord. Hoe onthou je dat?



Hoe accuraat zijn de aantekeningen van mevrouw Visser uit Leerdam? En moeten we het hele radiobeleid afstemmen op dat schriftje van haar?