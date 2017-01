Oorlog & Vrede

In interviews met Bild en The Times zette Donald Trump deze week zijn gedachten over Europa uiteen. Het was nog niet gemakkelijk om uit die gesprekken een zinnige of consistente gedachte over Europa te destilleren.



Het was leuk geweest om de aanstaande president vooraf te vragen of hij Europa misschien kon aanwijzen op de wereldkaart. Donald Trump heeft geen gedachten over Europa, alleen een paar simplificaties die hij zich vagelijk lijkt te herinneren van een geschiedenisles lang geleden.



Duitsland is volgens hem een land van orde en kracht en de Europese Unie is 'lang, lang geleden' ontstaan. En zijn moeder was dol op de Britse koningin. Europa speelt geen rol in zijn wereldbeeld. Wel juicht hij een verdere desintegratie van de Europese Unie toe, omdat hij de Unie slechts als een instrument van Duitsland beschouwt.



Zijn politiek van verdeeldheid is in ieder geval consistent. Uit verdeeldheid is hij tevoorschijn gekomen en op verdeeldheid zal hij zijn presidentschap bouwen. Een sterk Europa is niet in zijn voordeel. In de onderhandelingen over handelsverdragen kan hij kleine landen zijn wil opleggen; met een machtsconcentratie moet hij op voet van gelijkwaardigheid opereren.



Liever dan de Europese Unie als instrument van Duitsland, moet een verdeeld West-Europa een instrument van Amerika zijn; het oosten laat hij vermoedelijk schouderophalend aan Poetin over. Europa moet zich nu teweerstellen tegen zowel Rusland als de Verenigde Staten, een situatie zonder precedent in de moderne geschiedenis.



In de Volkskrant sprak Kees Homan, oud-generaal-majoor en defensiespecialist van Clingendael, zijn zorgen uit over de veiligheidsstrategie van Trump, een onsamenhangende mix van intuïtie en lef.



,,Het zorgwekkendst is", zegt Homan, ,,dat Trump met traditionele middelen komt, gericht op traditionele oorlogen. Maar in feite is de grens tussen oorlog en vrede weg. De nieuwe oorlogsvoering is hybride met als kenmerken het verspreiden van desinformatie via sociale media, publieke mediacampagnes, subversieve activiteiten die politiek en economie moeten verstoren. Daarop blijft Trump het antwoord schuldig."



Een geopolitieke situatie zonder onderscheid tussen oorlog en vrede, zal, schat ik zo, een situatie van permanente oorlog blijken te zijn. Denkend aan Donald Trump, doemt opnieuw de sinistere profetie uit George Orwells 1984 op: 'Oorlog is vrede, slavernij is vrijheid, onwetendheid is kracht'.



En informatie is desinformatie, valt daar nu aan toe te voegen. In het dagelijks leven, bijvoorbeeld in een herenmodezaak en op het rugbyveld, sprak ik het afgelopen jaar mensen die doordrenkt waren van een diepe weerzin tegen presidentskandidaat Clinton.



Halve waarheden en verzonnen feiten gingen een hatelijk verbond aan met elkaar, waaruit Donald Trump steevast naar voren kwam als een redelijk alternatief. Alles beter dan Clinton de heks - die, naar nu blijkt, grotendeels door Russische trollen is geconstrueerd.



In de huidige informatieoorlog is iedereen die zich van sociale media bedient en daar zijn meningen op baseert, een frontsoldaat.