Op stap met een betonschaar in je kontzak

Op onze dorpsapp werden we overstelpt met foto's van hand in hand lopende mannelijke buurtgenoten. De bankdirecteur met zijn chauffeur, onze tuinmannen. Zelfs de visboer en zijn hulp hadden besloten om de hele dag hand in hand te bedienen. Ik heb drie kwartier moeten wachten op een bakje mosselen, twee zalmmootjes en twee haringen.



En dan de blikken van de mannen op de foto's... Het waren nog net geen verzetshelden. Sommigen keken ook ongemakkelijk, of ze schaamden zich voor hun lichte erectie.



Volgens mij is Nederland een van de weinige landen waar lijfelijkheid en mannen niet makkelijk samengaan. Russische hooggeplaatsten kussen elkaar als begroeting op de mond, en wie meer naar het oosten trekt, ziet jongens en mannen hand in hand, schouder aan schouder over straat lopen.



De actie is te vergelijken met kerstkaarten sturen: kleine moeite, groot gebaar. Zoals een voetbalvader die ons een betonschaar cadeau deed met een kaartje: 'Kunnen jullie ook een keertje onbezorgd stappen'.



We zouden diezelfde avond naar de opera gaan. Omdat we geen stoelen naast elkaar hadden, besloten we te kijken of de betonschaar uitkomst zou bieden. Inderdaad, het zit niet echt lekker met mobiele telefoon, portemonnee en betonschaar in de kontzak. Maar we hoefden de schaar maar te laten zien en iedereen stond voor ons op en bood ons plaatsen aan.



Ik weet zeker dat als Drake had geweten dat de helft van het publiek met een betonschaar in de zaal had gezeten, hij gewoon even die zalmsushi had uitgekotst en zijn concert had laten doorgaan.



Eén vraag intrigeert mij toch het meest: wie gaat er de stad in met vrienden en een betonschaar op zak? ,,Pa, waar ligt de betonschaar? We gaan even een borrel drinken.'' ,,Naast de kruimeldief.''



Of is de betonschaaractie weer een soort challenge? Bedacht door rapper Boef? Zou hij na de habibachallenge waarbij je in onderbroek over straat loopt nu hebben bedacht om selfies te maken met een kwetsbare groep en een betonschaar?



Wikipedia biedt uitkomst. De betonschaar is met name bekend omdat er vrij gemakkelijk fietssloten mee kunnen worden opengeknipt. Dus de jongelui waren die nacht eropuit om fietsen te jatten. Dat maakt het allemaal nog verwarrender. Ga met een betonschaar fietsen stelen in plaats van homo's hameren.



En dan beweert de advocaat van een van de verdachten: ,,De mannen zeggen dat ze zijn aangevallen door een betonschaar, maar mijn verdachte heeft de betonschaar helemaal niet gebruikt. Hij heeft de vier tanden er met zijn blote vuist uitgeslagen en klaagde na afloop over pijn aan zijn hand.'' Ik heb nooit geprobeerd een tand uit iemands bek te slaan, maar vier tegelijk? En geen van zijn vrienden die riep: ,,Eén is wel voldoende!'' of ,,gebruik je betonschaar!''



Ellie Lust zei het al: ,,Hoe dun de pannenkoek ook is, hij heeft altijd twee kanten.''



Mag ik eraan toevoegen: de wereld is als een betonschaar, helemaal verknipt!