Op weg naar de 10 miljard

Serieus

Bevolkingsexplosie in het zuiden versus vergrijzing in het noorden. Moeten we het toch eens serieus over gaan hebben. ,,We weten dat we met de huidige tendens van de ontwikkeling van de wereldbevolking enorm in de problemen gaan lopen", verwoordt directeur Pim Kraan van Save the Children Nederland het eerst nog diplomatiek, maar daarna noemt hij man en paard en zegt dat je van dit soort prognoses 'best mag schrikken'.



Zie de voorspelde miljardenaanwas in samenhang met andere 'componenten' als klimaatverandering, drinkwatertekorten, schaarste van grondstoffen en als gevolg van de bevolkingsgroei enorm grote groepen jongeren in Afrika die al dan niet aan het werk moeten, maar waarvoor nu al geen werk is en je wordt niet vrolijk. Want, zo zegt Kraan: ,,Het zijn dezelfde componenten die in Tunesië de vlam in de pan deden slaan en ook bij de oorlog in Syrië spelen."



Veestapel

Voeg een onderdrukkend regime bij enorme droogte, devaluatie van de veestapel en economische recessie en je hebt een eerste recept voor interne spanningen die kunnen oplopen tot oorlog met alle gevolgen van dien.



2050 is dichterbij dan je denkt, wil Kraan er maar mee zeggen. Nu al moet Save the Children meer en meer mensen bedienen die in langdurige noodhulpomstandigheden zitten. Daar is dan nog wel geld voor, maar voor lange termijndenken en het opzetten van bijvoorbeeld langdurige, stelselmatige systemen om bevolkingsgroei te korten, is nauwelijks overheidsgeld meer en dat is jammer, vindt Kraan.



,,In Bangladesh lukte dat nog en konden we via de autoriteiten in de gemeenschappen duidelijk maken dat je geen vijftien kinderen nodig hebt om een oudedagsvoorziening te creëren."