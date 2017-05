Op zoek naar donkere nachten

Maximaal 3.000 kelvin

De stoottroep rond Ole Eskling - met technici, lobbyisten, ambtenaren, ecologen, campingbazen en b&b-houders - had het moeilijk: ze werden uitgelachen. Er moesten industrieën op Møn komen, juist geen duisternis. Geen stilte. Langzamerhand kregen ze het toch voor elkaar. De overheid paste de publieke verlichting aan: deze werd meer naar beneden gericht en de intensiteit verminderde waar dat kon. ,,Verder is, ook bij mensen thuis, de kleurtemperatuur van het licht veranderd'', zegt wetenschapper Tom Akselsen, de nerd van de beweging. ,,Maximaal 3.000 kelvin. Ga je daarboven, dan wordt het licht blauwer en dat associeert het brein met daglicht. Het is bewezen dat dat invloed heeft op hormonen, stressniveaus, slaappatronen, hongergevoel...''



Tom zit achter een whisky in een cafetaria op het eilandje Nyord, dat sinds 1968 via een brug aan Møn is verbonden. Alles is hier 19de eeuw, alles gaat langzaam. Daarnet heeft hij anderhalf uur met zijn bezoek door het dorp geslenterd. Langs geurende bloemenhagen en witte huizen die oost-west staan om de wind het hoofd te bieden. Bij de flakkerende kaarsen in de kerk zei hij: ,,De kerkgangers lezen hun bijbel bij een olielantaarn.''



Het rapport voor de IDA was 250 pagina's dik, Tom heeft er drie jaar lang metingen voor gedaan. Naar de lichtsterkte op belangrijke plekken. Steeds kwam de organisatie met vragen en moest hij nieuwe gegevens verschaffen. Een maand geleden, eind maart, kwamen de certificeringen binnen.



Het toerisme profiteert mee, want duisternis ervaren en genieten van sterrenhemels is allang niet meer alleen een liefhebberij van nerds. ,,Het wordt een hype'', zegt Tom, terwijl hij een fles lokaal Dark Sky-bier laat zien. Donker bier natuurlijk, en ook zijn whisky is ter plekke gebrouwen volgens de politiek correcte principes. Commercie en idealisme gaan hand in hand.



Rendierhuiden

Rondom het eiland Møn - en ook door Nyord heen - loopt een 175 kilometer lang wandelpad: de Camønoen. Prima verzorgd, gestroomlijnd, bewegwijzerd. Struise blondine Tina heeft rendierhuiden bij zich, voor later; ze hangen over haar rugzak. Bij het vallen van de avond zegt ze: ,,In het donker werken je zintuigen beter. Echt, in het donker hoor ik beter. Voel ik ook beter.''



Tina is een charmante Deense die outdooractiviteiten begeleidt, ook op Groenland, waar ze persoonlijk de rendieren heeft omgelegd en gevild waar ze nu de huiden van draagt. Het wandelpad waarop ze haar groepje voorgaat, biedt volop afwisseling: door glooiende weilanden, langs stranden, vennetjes, bosschages en eenzame boerenwoningen. Het is... Scandinavisch, zonder precies te weten waar dat aan ligt.



Op diverse plekken zijn 'pauzepunten' ingericht met informatieborden, bankjes en stopcontacten.



Langs de route liggen ook wat b&b's, maar ook shelters, voor diehard wandelaars (wel online reserveren). Het zijn houten hokken, aan één kant open, waardoor je liggend op je rug naar de sterren kunt kijken. Er staan soms zelfs douches bij, wel koud natuurlijk.



Bij een van de shelters legt Tina laat op de donkere avond een vuur aan waarboven ze lappen vlees roostert. ,,Als wandelaar moet je goed materiaal hebben'', mompelt ze. ,,Die dierenhuiden zijn perfect tegen optrekkende kou.'' Ze legt ze vast klaar in de shelter. Even niet denken aan wat ze eerder zei over 'voelen'.



Oranje gloed

Ole komt erbij (met de auto) en schenkt bruisend Dark Sky-bier. ,,Onze droom is aan het uitkomen. Dat bijna iedereen meewerkt aan intelligent gebruik van licht, zodanig dat je ziet wat je moet zien zonder dat het de night sky bederft. Vroeger trokken mensen hier weg omdat het zo donker was. Nu komen ze daarvoor hierheen.''



De geur van de nacht en dennennaalden mengt zich met die van geroosterd vlees. Op Tina's gezicht ligt een oranje gloed. Ze zet Ole een bord voor. ,,Eten en je mond houden.''