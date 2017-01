'Opeens zit je midden in een veldslag'

,,Mensen aanhouden? Natuurlijk wilden we dat wel, elke vezel in je lijf wil dat. Maar het kon gewoon niet. We werden bestookt met zwaar vuurwerk, je kon nauwelijks wat zien door de rook, niets horen door de harde knallen. Mensen aanhouden? Dan hadden we een tank moeten hebben.''



Twee dagen na haar dienst in de nacht van oud en nieuw doet een van de betrokken agenten haar verhaal over de nieuwjaarsrellen in de Vlissingse Bloemenbuurt. ,,Ik had het gevoel dat we in de val werden gelokt. Het is echt een wonder dat niemand gewond is geraakt.'' Ze wil niet met naam in de krant, ook om haar naasten niet in gevaar te brengen.