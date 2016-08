Opgepakte 'RAF-terroristen' in Medemblik blijken toeristen

Naar aanleiding van een signalement besloot de politie groots in te zetten. Een helicopter en meerdere politieauto's rukten uit om het drietal, twee mannen en een vrouw, op te pakken. Volgens het signalement leken ze op RAF-terroristen Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg en Daniela Klette, die voortvluchtig zijn en al meerdere malen in Nederland zijn gezien.



Supermarkt

De politie wist dat de drie in een vakantiehuisje verbleven. Toen twee van de drie het huisje verlieten, zagen agenten zich genoodzaakt om in te grijpen, nog voordat was vastgesteld of het daadwerkelijk om de vermeende terroristen ging.



Bij een supermarkt werden de twee gearresteerd. Een teamleider van de supermarkt zei tegen RTV Noord Holland dat de hele operatie zo'n vijf minuten duurde. Na overleg met de Duitse politie bleek het niet om de drie voortvluchtige RAF-terroristen, maar om toeristen te gaan. Ze werden teruggebracht naar het vakantiehuisje waarin ze verbleven.



In een verklaring laat de politie weten achter de genomen actie te staan, maar te betreuren dat onschuldige toeristen het slachtoffer zijn geworden van het misverstand.



RAF

De Rote Armee Fraktion (RAF) was een links-extremistische terreurgroep. De drie voortvluchtige ex-leden hebben zich tussen 2011 tot 2016 waarschijnlijk schuldig gemaakt aan zes gewelddadige overvallen op supermarkten en twee op geldtransporten in Wolfsburg en Cremlingen. Sinds juli zoekt de Duitse politie het drietal in Nederland, waar ze zich vermoedelijk schuilhouden. De beloning voor de gouden tip kan oplopen tot 80.000 euro