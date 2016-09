Opnieuw kind afgestaan via speciale vondelingenkamer

,,De vrouw belde ons toen de weeën al waren begonnen", vertelt oprichtster Barbara Muller van de stichting. ,,We zijn direct in actie gekomen. Ze is op een veilige plek, onder begeleiding van een verloskundige bevallen. De vrouw en baby maken het goed." Uit privacyoverwegingen meldt Muller niet waar de baby ter wereld is gekomen.



De baby is ondergebracht bij een crisispleeggezin. Vrijwilligers wisten de vrouw te overtuigen haar persoonsgegevens achter te laten in een gesloten enveloppe. Die ligt bij een notaris. Muller: ,,Zo kan het kind als ie 16 is, als hij wil, de moeder achterhalen."