Opnieuw meer aanmeldingen voor universiteiten

Zowel onder Nederlandse als internationale studenten nam het aantal aanmeldingen toe. Onder de internationale studenten is de stijging zelfs relatief hoger. Daar waren 18 procent meer aanmeldingen. Hoeveel studenten er daadwerkelijk in september met hun studie begonnen zijn wordt in oktober bekend gemaakt. Studenten moeten zich aanmelden voor 1 mei. Normaal gesproken komt het aantal inschrijvingen lager uit, omdat een deel van de aankomende studenten er toch vanaf ziet.

Kleinere taart

De cijfers lijken hoopvol maar het Interstedelijk Studenten Overleg is wel bezorgd. ,,Universiteiten krijgen al jaren minder geld per student”. Jan Sinnige, voorzitter van de organisatie, zegt daar verder over: ,,Je kan zeggen dat de taart steeds kleiner is geworden, maar dat we hem met veel meer studenten moeten delen.”