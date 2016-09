Opnieuw tiener met plannen voor aanslag opgepakt in Parijs

Afgelopen zaterdag pakte de politie in Parijs ook al een jongen van vijftien op. Hij zou op het punt hebben gestaan een zelfmoordmoordaanslag te plegen. De politie wist dat te voorkomen.



Aansporing

Kassim heeft zich aangesloten bij de extremisten van Islamitische Staat. Hij zou direct of indirect hebben aangespoord tot min of meer geïmproviseerde terroristische aanslagen, zoals de moord in juni op een politieman en zijn vriendin in een dorp circa 40 kilometer ten westen van Parijs. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij de moord in juli op een priester bij Rouen.