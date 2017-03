Oppassen met Hitler-vergelijkingen

Rokjesdag heb ik helaas niet flierefluitend op straat doorgebracht, maar hevig discussiërend op een slecht geventileerde redactiezaal. En een rokje had ik al helemaal niet aan.



De vraag luidde: mag je president Erdogan in een serieuze journalistieke productie vergelijken met Hitler? Het idee kwam van een van de redacteuren naar aanleiding van Erdogans uitspraken waarin hij Nederland en Duitsland van nazipraktijken beticht. ,,Als er iemand nazipraktijken hanteert, dan is hij het wel'', was de gedachte. Denk aan de veelgemaakte vergelijking tussen de Rijksdagbrand en de mislukte coup in Turkije afgelopen zomer.



Maar iemand vergelijken met Hitler, da's toch zo'n beetje de meest effectieve dooddoener in een discussie? Daar zijn we in Nederland terecht huiverig voor, je hebt het tenslotte wel over een in- en inslechte man die miljoenen de genocidedood indreef. Er zijn er slechts een paar in de geschiedenis van de mensheid die dat kunnen evenaren.



En Erdogan, hoe gemeen hij ook is, is er niet een van. Natuurlijk, de huidige Turkse president vertoont onmiskenbaar dictatoriale trekjes, en afgaand op hoe hij nu omgaat met Koerden, Gülenisten en journalisten voorspelt dat weinig goeds voor de toekomst. Maar een genocide kun je hem moeilijk in de schoenen schuiven.



Afijn, ik was tegen, anderen waren voor. We zien zaterdag wel wat het wordt, als Zaman Vandaag op de mat verschijnt.