Oproep aan nieuw kabinet: deel meer boetes uit

Bekeuringen

Het aantal bekeuringen moet volgens hem 'in elk geval weer terug op het oude niveau'. Dat betekent dat er 3 miljoen boetes meer moeten worden uitgedeeld door te flitsen. Dat aantal daalde van 9,6 miljoen in 2007 naar 6,6 miljoen in 2015. Het staat niet vast of mensen zich meer of minder goed aan de regels zijn gaan houden. ,,Maar het recordaantal ernstig gewonden is een reden om te denken dat dit de verkeerde kant opgaat'', aldus Van der Knaap.



De politie moet van hem ook weer veel vaker roekeloze rijders aanhouden. ,,Het aantal staandehoudingen is nog maar 17 procent van wat het was in 2007, van bijna 1,5 miljoen naar nog geen 250.000 aanhoudingen in 2015'', betoogt de SWOV-baas. De sterk verlaagde pakkans van verkeershufters en drankrijders brengt volgens hem ook risico's met zich mee. Nederland staat in Europa nu op plek 9 als het gaat om verkeersveiligheid.