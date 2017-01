Opvoeden met een schuldgevoel

Zodra je een kind krijgt, krijg je er automatisch een schuldgevoel bij. Het is er altijd, sluimerend, en het klinkt zijn nagels vast in je hart. Want je wilt het zó goed doen voor je kind. Maar tegelijkertijd heb je vaak geen idéé of je het goed doet. Je doet je best, en je hoopt van harte dat ze je over achttien jaar niet een boek schrijft met de titel Mijn Onbekwame Ouders: Hoe ik door hen aan de drugs ben geraakt.



En dan lees je het interview met Gitty Feddema in de krant van dinsdag. Die stelt dat we van die onopgevoede kinderen hebben gekregen, en kinderen met psychische problemen, omdat ouders te weinig tijd aan hun kinderen besteden. Omdat ze de opvoeding overlaten aan de crèche en aan opa's en oma's. Omdat ze zelf te druk zijn met hun carrières.



Ouders zouden parttime moeten gaan werken als er kinderen komen. Ze hoopt dat ouders dit niet als aanval opvatten, maar als aansporing. Maar natuurlijk zien ouders dit als een aanval. Vanwege dat eeuwige schuldgevoel.



Terwijl deze opvattingen gebaseerd zijn op Feddema's waarnemingen. Uit een groot internationaal onderzoek uit 2016 onder 122.000 Europese ouders kwam juist naar voren dat ouders tegenwoordig gemiddeld méér tijd met hun kind doorbrengen. In 1965 besteedde een moeder gemiddeld dagelijks 54 minuten aan de zorg van de kinderen. In 2012 was dat al 104 minuten per dag. Bij vaders is de stijging nog groter: van 16 minuten per dag naar 59 minuten.



Volgens mij zit het probleem dus ook niet in hoeveel mensen zich met de opvoeding van je kind bemoeien, maar juist in hóe je kind wordt opgevoed. Welke normen en waarden geef je hem of haar mee? En dat je de tijd die je met elkaar hebt, ook echt waardevol besteedt. Door naar de kinderboerderij te gaan, én door je kind te leren respect te hebben voor anderen.



Mevrouw Feddema's boek heet En als we nou weer eens gewoon gingen opvoeden. Daar heeft ze helemaal gelijk in. Maar dat je dat alleen kunt doen door parttime bovenop je kind te zitten, dat geloof ik dan weer niet.