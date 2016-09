Opvoedexperts: Gemeente beschuldigt pubers van drugsgebruik

Dat was schrikken bij de huishoudens waar de uitnodiging deze week persoonlijk door medewerkers van de gemeente en politie werd afgeleverd. ,,De brief werd door drie ernstig kijkende agenten afgegeven bij mijn ouders'', schrijft iemand op de website van de regionale krant Tubantia. ,,Twee of meer agenten is vaak een ernstig ongeval of iets dergelijks, dus zij kregen de schrik van hun leven.''



Met je kinderen over drugsgebruik praten, is niet gemakkelijk. Een vertrouwde omgeving is essentieel. Boukje van Vlokhoven van het Trimbos-instituut verbaast zicht daarom over de manier waarop de gemeente Haaksbergen de brief heeft opgesteld. ,,Het begint meteen met een beschuldiging. Dat lijkt me niet de manier om een open gesprek met elkaar aan te gaan.''



Boodschap

,,Het zal je maar gebeuren, dat er zo'n brief bij je deur wordt gedumpt'', zegt opvoedexpert Tischa Neve. ,,Niet alle ouders reageren even, tja hoe zal ik het zeggen, vol vertrouwen op zo'n boodschap. Het geeft pubers niet de kans om rustig met hun ouders te praten over drugs. Terwijl dat nou juist het beste is.'' Het was beter geweest als ouders goed begeleid zouden worden. Een folder met informatie over drugs en pubers bijvoorbeeld. ,,Of schrijf desnoods een brief aan alle ouders van pubers in Haaksbergen. Maar dit maakt meer kapot in een gezin dan dat het iets oplost.''