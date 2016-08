Ouderwets degelijk tussen de kazen

Vanaf de Alphense brug dalen we de trap af naar een kade langs de Oude Rijn op weg naar 't Oude Pakhuys. In het voormalige pakhuis uit 1900 doen een stelling met nepkazen en een kaaskar van Van der Linden aan het verleden herinneren. Telg Bertus uit dit geslacht opende in 1872 in het pand Julianastraat 50 een boter- en kaaswinkel en bouwde in de achtertuin een kleine drie decennia later het pakhuis met tuitgevel en mansardedak, zo meldde een nazaat van Bertus enkele jaren geleden in De Viersprong, het magazine van de Historische Vereniging Alphen.



Culinair

Verwacht bij 't Oude Pakhuys geen vernieuwende culinaire experimenten en een hoogst originele menukaart. Dat komt overigens veel vaker voor in het Groene Hart. Blijkbaar is hier en elders in landelijke gebieden nog een forse markt voor de carpaccio's, de gebakken champignons, de varkenshazen, de zalmen met witte wijnsaus, de dame blanches en de appeltaarten.



De eerste keuze valt op een forse salade met drie in panko gebakken geitenkaasjes (€8,50), appel, noten, balsamicodressing en gegrild stokbrood met pesto. Panko is een van oorsprong Japans paneermiddel dat licht zoeter en grover is dan de westerse versie van het broodkruim.



Volgens de kaart zijn de mosselen (€8,50) gebakken met knoflook en ui. Kerrie is echter veel opvallender aanwezig. En dan ook nog kerriemayonaise waardoor de aanwezigheid van deze specerij wel heel dominant is. Citroenschijfjes brengen wat zuur.



Gesmolten

De op klassieke wijze gebakken varkenshaas (€18,50) komt met gesmolten brie, champignons en honing-mosterdsaus. De groentesectie is ruim vertegenwoordigd door courgette, rode ui, prei en broccoli. De haas is mals. De combinatie bevredigt redelijk goed. Dan een gegrilde spies van licht gemarineerde Ierse diamanthaas (€19,50) met paprika, ui en pepersaus. De bediening vraagt keurig hoe gaar we het vlees willen en of we bij de hoofdgerechten een gemengde salade blieven, 'want veel mensen laten die onaangeroerd'. Diamanthaas wordt ook wel jodenhaas genoemd en is afkomstig van de schouder van het rund. Het vlees is prima gegaard en de pepersaus is van de milde soort.



Mango

De 'Mango mania' (€6) omvat een mango-ijstaartje met slagroom en krokant van noten. De taart lijkt afkomstig van de groothandel. Verder verse meloen en chocolademousse. Het dessert ziet eruit als een plaatje, mede dankzij kunstig decoratiewerk met een rode vruchtensaus.



De bestelde bombe van chocolade gevuld met kersen- en chocolade-ijs blijkt niet voorhanden. ,,We zijn net terug van vakantie en die is nog niet geleverd", aldus de vriendelijke jonge vrouw in de bediening. Het alternatief is het toetje van de week (€6), ofwel een hoog glas met weldadig mascarpone-ijs en lauwe kersen met slagroom en kersensaus.



De rekening komt in de lijn van het interieur op een miniatuur kaasberrie. Minder goed begrijpen we in de nazomer de bloem op tafel: een gele kunsttulp die aan het vroege voorjaar doet denken.