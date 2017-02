OV-chipkaart is geldmachine: 55 miljoen euro winst in vijf jaar

Consumentenorganisaties zijn met stomheid geslagen want het verhaal van Translink was altijd dat de kaart 'kostendekkend' zou zijn. Maar in 2015 kregen de vervoerders zelfs 26 miljoen euro dividend uitgekeerd van pasjesmaker Translink. Dat geld was verdiend met het verkopen van OV-chipkaarten voor 7,50 euro - productiekosten 88 cent per stuk - aan gebruikers van bus, trein en tram en het uitbaten van het pasjessysteem. Het gros van dat kapitaal ging naar de NS.



Translink, eigendom van de openbaar vervoerbedrijven, maakt in de eerste jaren verlies, maar nu is het verkopen van OV-kaarten en het in de lucht houden van het betalingssysteem even lucratief als het maken en verkopen van iPhones. Op een omzet van 80 miljoen euro, behaalde Translink in 2015 inclusief een belastingvoordeel bijna 19 miljoen euro winst. Dat is een rendement dat vergelijkbaar is met dat van Apple.



Ruimte

Voorzitter Ariën Kruyt van reizigersorganisatie Rover is hoogst verbaasd dat Translink zo goed rendeert. ,,Zoveel winst? Dit wist ik echt niet. 7,50 euro voor een OV-chipkaart is veel te veel,'' zegt Kruyt. Rover wil dat de kaart goedkoper wordt of dat de vervanging, ook als de kaart verlopen is, gratis wordt. Dat wil ook de Consumentenbond. ,,Deze resultaten laten zien dat de financiële ruimte er is,'' vindt Sandra de Jong. ,,De kaart moet goedkoper, langer geldig zijn, vervanging moet gratis zijn, en iedereen moet ook gratis zijn saldo eraf kunnen halen.''



Per jaar maakt het bedrijf ruim 3 miljoen OV-chipkaarten. Iedere klant komt na maximaal vijf jaar weer terug, want na die tijd is een pasje verlopen. Dat blijkt een enorm goed verdienmodel. In 2011 werd voor het eerst winst gemaakt en sindsdien groeit de plus onder de streep ieder jaar met miljoenen euro's.. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft vindt het onzin dat de OV-chipkaart maar vijf jaar geldig is. ,,In andere landen is dat veel langer. Technisch is er na die vijf jaar echt niets mis met die kaart. Het lijkt toch echt een financiële melkkoe om reizigers steeds opnieuw 7,50 euro te laten betalen.''