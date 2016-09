Over mijn slippertje praat ik alleen met mijn vrouw

U heeft geen spijt van de affaires en schandalen rond uw persoon?

,,Hoe de dingen in de krant beschreven worden... Daar ga ik niet over. Als ik me ergens schuldig over moet voelen dan zou ik dat doen, maar daar zie ik geen aanleiding toe. Ik had bij de kwestie in Jordanië wel eerder excuses moeten aanbieden (een ambassademedewerkster beklaagde zich over zijn opmerking dat ze er 'sensationeel' uitzag, red.). Mijn compliment was onhandig."



U heeft ook een slippertje gehad met een partijmedewerkster.

,,Ik heb wel eens een affaire gehad ja. Maar dat onderwerp behoort tot de privésfeer."



Het werd breed uitgemeten in de media, dus daar bleef het in uw geval niet bij.

,,Dat klopt. Maar dat bespreek ik niet met jullie, maar met mijn vrouw."



Vindt u het pijnlijk dat we deze vragen stellen?

,,Niet pijnlijk. Ik zie het meer als oude koeien."



Is het erg dat veel mensen u na achttien jaar Kamerlidmaatschap kennen als 'Dirty Harry'?

,,Dat hoor ik niet terug op straat."



Recent deed een vrouw aangifte tegen u vanwege aanranding.

,,Dat is geseponeerd. Het was onzin, daarom had ik ook meteen aangifte gedaan van smaad tegen haar man, die het verhaal verspreidde. Maar ook dat is geseponeerd. Volgens de officier van justitie is hij wel over de schreef gegaan, maar hij is niet meer in Nederland. Opsporen heeft voor de politie geen prioriteit. Ik had liever gezien dat het anders was.''



Uw zoon hoort die verhalen ook.

,,We praten er thuis gewoon over. Dan leg ik uit hoe het zit. Kinderen van 12 hebben het over Pokémon Go. En dat is maar goed ook.''



Kun je als drukbezet Kamerlid eigenlijk wel een leuke vader zijn?

,,Het is een zware belasting voor je gezin. Onze deal is dat ik iedere avond terugga naar huis, in Diemen, zodat ik mijn zoon 's ochtends in ieder geval zie. Dan vraagt mijn zoon: 'Zie ik je vanavond nog?' Als het erom spant om voor zijn bedtijd thuis te zijn, betrap ik mezelf erop dat ik nét een beetje harder ga rijden.



,,We hebben wel onze tradities. Elke vrijdagavond kijken we samen een film. De voorpret begint 's middags al als hij vraagt 'wil je een lachfilm of een spannende film?' En in de zomer gaan we altijd drie dagen samen naar Drenthe. Dan doen we mannendingen. Takken zagen, hout hakken, vuurtje stoken.''



Eind 2002 overleed jullie eerste zoon Marnix aan een hersenvliesontsteking, toen hij 7 maanden oud was.

,,Dat was verpletterend. Bijna verlammend. Jacqueline en ik zijn er een maand uit geweest. Daarna heb ik een paar maanden lang debatten op de automatische piloot gedaan. Als iemand me interrumpeerde, vocht ik niet terug.''



Wat doet u om de herinnering aan hem levend te houden?

,,We gaan geregeld naar het graf, op de mooiste begraafplaats van Amsterdam. Ik kom er graag. Praten met hem doe ik daar niet. Bidden wel. Ik heb jarenlang gehad dat ik me in november fysiek slecht voelde. Ik realiseerde me pas later dat dat kwam omdat Marnix in die maand is overleden.''



Hoe verwerk je zo'n klap?

,,Je kunt de dood makkelijker accepteren als je begrijpt wat er is gebeurd. Jacqueline en ik hebben er alles over gelezen. Marnix had een pneumokokkenbacterie. In die tijd stierven daar 40 kinderen per jaar aan, maar het zat nog niet in het rijksvaccinatieprogramma. Het wrange is, artsen en specialisten entten hun eigen kinderen wel in. Want zij wisten het.''



Vaak lopen relaties stuk na het overlijden van een kind.

,,Mensen vroegen mij na twee jaar voorzichtig: Zijn jullie nog steeds samen? Ja, natuurlijk! Gelukkig wel.''



Was u niet vreselijk bezorgd dat het met uw tweede zoon Maurits weer mis zou gaan?

,,We hebben hem ingeënt tegen pneumokokken en de eerste twee jaar waren we extra alert als er een hoestje was. Maar ik wilde niet overbezorgd zijn. Eerlijk gezegd maak ik me nu meer zorgen. Als hij voor een auto komt, kan dat ook dodelijk zijn.''



Waar kijkt u na het Kamerlidmaatschap het meest naar uit?

Denkt na: ,,In ieder geval op meer tijd om op mijn motor te rijden. Ik vind het heel ontspannen om naar buiten te gaan, naar dorpjes die ik niet ken. En ik heb me met een vriend voorgenomen met de motor naar de Noordkaap te rijden. Ik kon dat nooit plannen, want stel dat het kabinet valt. Voor de motor krijg ik hoe dan ook meer tijd, want ik kan me geen baan voorstellen die net zo druk is als deze. Ik hoop politieke partijen in het buitenland te gaan trainen en adviseren bij verkiezingen.''



Verheugt u zich op een goed salaris waarvan u niets hoeft af te dragen aan de partij?

Begint te lachen: ,,Ik heb geen enkel bezwaar tegen een salarisverhoging.''