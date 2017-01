Overstap van vakbond naar Tweede Kamer

1. Dennis Wiersma (nummer 11 van VVD)

Het is alsof je van Ajax naar Feyenoord overstapt. Dennis Wiersma was twee jaar lang het gezicht van de jongerenbond van de FNV, maar gaat nu de Tweede Kamer in voor de VVD. Die partij wil de macht van de vakbonden juist inperken.



Wiersma is een selfmade man. Geboren in een Fries gezin zonder pretenties, stapelde hij bovenop zijn mavo-diploma havo, hbo en universiteit. Ondertussen werkte hij fulltime. Hij werd bekend als voorzitter van FNV Jong en ging daarna bij pensioenuitvoerder PGGM aan de slag. En dat in razendsnel tempo, want hij is nog maar 30 jaar oud.



Na de verkiezingen gaat hij de Tweede Kamer in voor de VVD. Oud-collega's van de FNV vinden dat onbegrijpelijk, maar Wiersma voelt zich thuis bij het liberale gedachtegoed. ,,Ik heb altijd gedacht: als je iets wilt bereiken in het leven, moet je het zelf doen. De overheid kan je daar soms wel een duwtje bij geven, maar is over het algemeen beperkt in helpen.''



Toch is uw keuze voor de VVD opvallend, gezien uw vakbondsverleden.

,,De vakbeweging is er voor alle werknemers. Als jongere heb ik niks met hokjes, zoals het idee dat de bonden bij links horen en de werkgevers bij rechts. We hebben een gezamenlijk doel: banen creëren. Daar hebben de mensen wat aan.''



De VVD wil tornen aan een paradepaardje van de vakbond. Door cao's niet meer algemeen verbindend te verklaren, moeten werknemers individueel met hun baas gaan onderhandelen.

,,Het past niet meer bij deze tijd dat je een dictaat naar beneden flikkert en zegt: zo gaan we het doen in de hele sector. In de crisistijd vlogen er bijvoorbeeld veel jongeren uit, omdat werkgevers zich moesten houden aan de cao-afspraak, die inhield dat degenen die er het laatst bij waren gekomen, er het eerst uit moesten. Iedereen door dezelfde mal persen, past niet meer.''



Dan krijgt iemand met een grote mond dus meer vakantie dan zijn verlegen collega?

,,Ik denk dat er weinig werkgevers zijn die met elke werknemer afzonderlijk afspraken gaan maken.''



Dat staat wel in het VVD-programma: 'Dit geeft ruimte om zelf afspraken te maken over jouw contract'.

,,We willen af van het automatisme dat de hele sector onder een cao valt en dat er geen ruimte is om te kijken wat er in jouw bedrijf mogelijk is. Er kunnen wel op bedrijfsniveau afspraken worden gemaakt.''



Dan zet je de vakbonden dus buitenspel?

,,Nee, dit is juist een kans. Werkgevers zullen toch een basispakket aan afspraken willen, de bonden kunnen werknemers dan goed vertegenwoordigen. De ledenaantallen van vakbonden gaan elk jaar naar beneden. Dat betekent dat je betere afspraken moet maken, zodat er weer in geloofd wordt. Maar zet het bedrijf voorop, op de werkvloer weten mensen best wat ze met elkaar willen afspreken.''



Het belang van de werknemers is toch niet altijd gelijk aan dat van de directeur?

,,Er zijn ongetwijfeld ondernemers die het liefst mensen zo goedkoop mogelijk willen aanstellen en alleen bezig zijn met winst maken, maar ik denk dat dat een hele kleine groep is. We moeten niet doen alsof alle werknemers er bijgenaaid worden.''



De FNV strijdt voor meer vaste banen, de VVD wil meer tijdelijke contracten toestaan. Hoe valt dat voor u te rijmen?

,,Iedereen een vast contract is een idee uit vervlogen tijden, dat vond ik al toen ik bij de FNV zat. De FNV kiest nu alleen voor werkenden in een vast contract en iedereen die op een andere manier wil werken, heeft pech. Er zijn ook mensen die liever tijdelijk werk doen. Zij kunnen geen huis kopen. Ik vind het zonde dat zij minder zekerheden hebben. Daarom moet het vaste contract aantrekkelijker worden.''



Daarmee bedoelt u dat de werkgever zijn werknemers makkelijker kan ontslaan.

,,Het moet voor zowel werkgevers als werknemers aantrekkelijker zijn. Als werkgevers geen contract aanbieden omdat de risico's te groot zijn, krijgt de werknemer helemaal geen werk. En maak het tijdelijke contract zekerder, niet dat je er na twee contracten uitvliegt.''



Geeft het mensen meer zekerheid als ze vijf jaar lang een jaarcontract krijgen?

,,Het gaat me erom dat je werk hebt en zekerheden opbouwt, of je nu vast of juist liever meer flexibel werkt.''



Voor talentvolle hoogopgeleiden zoals u is dat logisch. Maar voor mensen met inwisselbaar werk betekent dat meer onzekerheid.

,,Als je zo lang mogelijk bij een baas wilt werken, snap ik dat heel goed. Deze mensen moeten ook een vast contract kunnen krijgen. Ondernemers willen echt graag mensen aannemen, maar dan moeten we ze daarin wel tegemoet komen.''