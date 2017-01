Mark Rutte liet gisteren weten dat hij zich niet wil laten leiden door het explosieve twittergedrag van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Onze premier verwacht geen 'grote wijzigingen in de wereldpolitiek' en rekent erop dat de vriendschappelijke betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten intact zullen blijven. Het zijn weloverwogen woorden, die misschien niet gemeend zijn, maar in elk geval de diplomatieke gemoederen voorlopig bedaard zullen houden.



Hoe anders ging dat een halfjaar geleden, toen Donald Trump nog niet was gekozen, maar tot ieders verbazing wel namens de Republikeinen mee mocht strijden om het presidentschap. EenVandaag deed een rondvraag in ons parlement, waar diverse lijsttrekkers stonden te dringen voor de microfoon: allemaal wilden ze laten weten dat ze de miljardair verschrikkelijk vonden. En dat leverde verhelderende televisie op. Jesse Klaver (GroenLinks) noemde Donald Trump een 'mafklapper', Alexander Pechtold (D66) sprak van een 'ladelichter' en Diederik Samsom diag­nosticeerde hem als 'politieke charlatan.' Het zijn ongekend harde woorden, vooral met terugwerkende kracht, nu het ondenkbare - de uitverkiezing van Trump - werkelijkheid is geworden. Bovengenoemde politici hebben misschien gelijk, maar ze bevinden zich niet in de positie om dergelijke uitspraken in het openbaar te doen, al was het maar omdat ze misschien in een nieuw kabinet zullen terechtkomen.



De populistische prietpraat van onze lijsttrekkers is exemplarisch voor de invloed van sociale media, die steeds vaker onterecht worden gebruikt als thermometer van de samenleving. Hoewel de digitale werkelijkheid niet valt te ontkennen, is zij allesbehalve representatief voor het gevoel van de gemiddelde burger, die helemaal niets met die virtuele omgangsvormen te maken wil hebben.



Als beoogde staatsmannen de retoriek van het internet gaan overnemen, louter om elkaar de vliegen af te vangen, laten zij veel kiezers verweesd achter. Dat Rutte nu voor een afwachtende houding kiest, getuigt van moreel overwicht. Het is beter dan zijn 'pleur op'-uitglijder van afgelopen zomer. Bovendien schreef Mark Twain al: 'Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience.'