Pas op, leider Kim wordt giftig!

De Maleisische politie heeft inmiddels twee vrouwen en een man opgepakt in verband met de bizarre dood van Kim Jong-nam op de luchthaven van Kuala Lumpur. Terwijl hij wachtte op zijn vlucht naar Macau zou de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn vergiftigd met een variant op de iconische 'Bulgaarse paraplumoord' - een Bulgaarse dissident werd in Londen in zijn been geprikt door een KGB-agent met een paraplu. Bij de autopsie bleek later dat hij was geïnjecteerd met het dodelijke gif ricine.



Een van de opgepakte verdachten was op beelden van bewakingscamera's te zien met een mogelijk provocerend bedoeld T-shirt met daarop de letters LOL (de afkorting in de sociale media voor 'laughing out loud - zeg maar, 'ik lach me dood').



Deze verdachte beschikte over Vietnamese reisdocumenten op naam van een 28-jarige vrouw. Na de arrestatie van een Maleisische man volgde die van een tweede vrouw, met een paspoort op naam van een 25-jarige Indonesische, Siti Aisyah. In hoeverre het om valse identiteiten gaat, wordt uitgezocht.



Twijfelen

Weinigen die eraan twijfelen dat het spoor uiteindelijk naar Noord-Korea zal leiden. Op het lichaam van Kim is inmiddels sectie verricht. Over de uitkomst daarvan is nog niets bekend. Voor hij bezweek vertelde Kim aan artsen dat hij was besproeid met chemicaliën.



Zuid-Koreaanse media meldden al meteen op basis van anonieme bronnen dat twee vrouwelijke Noord-Koreaanse agenten de halfbroer van leider Kim-Jong-un hadden vergiftigd. De als een playboy bekend staande Kim Jong-nam was in 2012 ook al doelwit van een aanslag in Macau. Hij kon wel raden wie erachter zat, want hij schreef een brief aan zijn jongere halfbroer met de smeekbede zijn leven te sparen.