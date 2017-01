Pechtold: Sterk Europa kan Trump aan

Volgens de D66-leider moet Nederland een 'overtuigd, maar kritisch lid' van de Europese Unie blijven. ,,Daarom werk ik op geen enkele manier mee aan een Nexit! Ook die duidelijkheid geef ik voor verkiezingen,'' zei hij.



De Verenigde Staten zijn volgens hem 'een verscheurd land'. ,,Met een potentaat die per decreet muren bouwt, zorg afbreekt en de wereldeconomie de stuipen op het lijf jaagt. De Brexit heeft de Britse samenleving inmiddels diep verdeeld en hun economie geïsoleerd en een slag toegebracht. En elders in Europa rammelen Marine le Pen en Alternative für Deutschland aan de poort met een boodschap van splijten, van discrimineren. Dat laten we ons hier niet gebeuren. Dat tij kunnen we keren.''



Zoals de partijleider al aankondigde in een interview met het AD, wilde hij niet 'uithalen' naar andere partijen in z'n speech. ,,Wat ik wel ga doen is deze campagne een beetje uit de mode geraakt. Ik wil jullie meenemen in wat ik voor Nederland wil betekenen. Misschien een beetje ouderwets. Maar denken jullie ook niet dat mensen uiteindelijk vooral geïnteresseerd zijn in onze plannen?,'' zei de partijvoorman.



Taallessen

Hij kondigde aan dat D66 zo'n 800 miljoen wil uittrekken voor kleinere schoolklassen met maximaal 24 leerlingen. Ook vind hij - nog steeds- dat vluchtelingen vanaf de dag van aankomst taallessen moeten krijgen. ,,Want wie geen Nederlands spreekt, krijgt geen werk. Snapt niets van de ouderavond van de kinderen. Heeft geen contact met de buren. Leert onze vrijheden niet waarderen. Raakt geïsoleerd. Die vóórtdurende integratieramp - veroorzaakt door politiek wegkijken - gaan wij stoppen.''