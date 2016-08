Peiling: 60 procent wil Rutte niet meer als premier

Foto Onweersnacht zorgt voor overlast en prachtige plaatjes

12:26 In verschillende delen van het land hebben onweersbuien vannacht voor veel overlast gezorgd. Zo brak op de Leusderheide in Utrecht brand uit en in Culemborg zat de schrik er tijdens de Culemborg Bleus flink in toen even verderop de bliksem insloeg. Er zijn geen gewonden gevallen. De nacht heeft echter wel voor prachtig beeldmateriaal gezorgd.