Pelgrimstrein naar Lourdes is een bijzondere

Het einde van de legendarische nachttrein komt niet zomaar. Het Maastrichtse 'Huis voor de Pelgrim' biedt deze reis nog één keer aan, maar de andere katholieke reisorganisator VNB stopte er al in 2010 mee. Omdat het 'simpelweg' niet meer te doen was, legt Jos van Bussel van VNB uit. ,,Je moet als organisatie zo'n trein 'charteren' en het wordt steeds moeilijker een goed, comfortabel exemplaar te vinden. De spoormaatschappijen investeren niet meer in nachtmaterieel. Bovendien: het spoor is 's nachts steeds drukker met ander vervoer.''



Traditie

Het betekent volgens de 72-jarige vrijwilliger Jos Smits, die al vijftig keer met zo'n reis meeging en veel van de geschiedenis weet, het sluitstuk van een lange traditie. Al in 1883 - zo'n 25 jaar nadat de Heilige Bernadette in Lourdes haar visioenen kreeg (zie kader) - pufte er een pelgrimstrein zuidwaarts. ,,Dat was een particulier initiatief van mensen die al eens met een bedevaart vanuit België waren meegegaan en zoiets ook in Nederland wilden.''



De treinen moeten volgens Smits inmiddels 'honderdduizenden' Nederlandse gelovigen vervoerd hebben. ,,Alleen al met VNB zijn het er naar schatting 220.000.'' Vooral in de jaren 20, 30 en 60 was de reis populair. ,,Maar er is tot de jaren 90 veel belangstelling voor gebleven. Ook toen het aantal leden van de katholieke kerk afnam. Want de ouderen die er belangstelling voor hadden, kregen meer tijd en geld tot hun beschikking.'' Katholiek zijn, is overigens geen voorwaarde meer: er reizen al decennialang niet-kerkelijke passagiers en vrijwilligers mee.



De reis zelf is volgens Smits in de loop van de jaren sterk veranderd. In de beginjaren moest het zo sober mogelijk. ,,Toen had het nog het karakter van een 'boetetocht'. De reis duurde lang, de houten wagons waren spartaans en er werd alleen wat water geschonken. Na de oorlog werd het meer een normale reis. Met slaapwagons en lunch aan boord.''



De bedevaartorganisaties bieden inmiddels volop alternatieven aan: busreizen, vliegreizen en een gecombineerde bus-treinreis met de TGV vanaf de Franse grens. Ze zinnen ook op mogelijkheden voor gehandicapten: een complete TGV-reis vanuit Nederland en de inzet van speciale bussen. Matheu Bemelmans (Huis voor de Pelgrim): ,,We willen touringcars zó ombouwen dat er ook mensen liggend mee kunnen. Dan zijn ze er comfortabeler én sneller.''



Van Lissy hoeft het niet vlugger. Ze heeft, als het kon, de rit juist altijd opgerekt. Reisde zelfs een keer expres naar het startpunt in Den Bosch om alle haltes in Nederland - ook die in haar eigen woonplaats Sittard - nog een keer aan te doen. ,,Het is fijn om er vanaf het begin bij te zijn en te zien hoe de trein zich vult met bekenden.''



Ze blijft gaan, ook nu haar favoriete vervoersmiddel uitvalt. Het wordt volgend jaar het vliegtuig, maar wel tegen wil en dank. ,,Die wachtrijen. Die krappe stoelen. Dat je geen plek hebt om wat rond te wandelen: ik kan vreselijke last van mijn benen krijgen. En ik heb vliegangst.''



Relativeren

Maar wat moet, dat moet en Lourdes móét. ,,Vorig jaar hoorde ik dat ook mijn dochter MS heeft. En twee weken geleden vertelde mijn dokter me dat ik zelf voor MS uitbehandeld ben. Die dingen maken me verdrietig en somber. En in Lourdes verdwijnt dat. Dan kan ik relativeren. Dan denk ik: ik word tachtig, waarom niet?''



Misschien reist het 'Wondertje van Lourdes' nog eens met oma mee. ,,De meeste kinderen van zijn generatie zouden zo'n reis niet begrijpen. Hij zegt tegen zijn moeder en mij: als jullie dit fijn vinden, moeten jullie het doen.''