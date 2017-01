'Pensioenfondsen moeten meedenken over vitale oude dag'

Pensioenfonds

Weurding verwijst naar Amerikaans onderzoek. Daar kregen jongeren zichzelf als oudere te zien met een vr-bril. ,,Die jongeren stopten vervolgens twee maal zoveel geld in hun pensioenpot dan andere jongeren.''



De grootste vraagstukken liggen voor de periode na de pensionering. ,,Willen we in de toekomst alleen nog een geldverstrekker zijn, zoals nu? Ik denk dat fondsen naar hun eigen rol moeten kijken. Mensen worden ouder en krijgen grotere zorgbehoefte. Ze worden ook financieel meer verantwoordelijk voor hun zorg. Een pensioenfonds kan ook zorg in natura gaan leveren bijvoorbeeld. Of kijk naar het huis. Als je dat wilt aanpassen, stap je naar de bank voor financiering. Je zou ook naar je pensioenfonds kunnen stappen.''



Meerwaarde

Van loopbaancoach naar zorgverlener, slaat de fantasie van Weurding niet op hol? ,,Ik weet niet hoe de toekomst voor pensioenuitvoerders er uit ziet, maar we moeten er wel over nadenken. Welke rol willen we spelen? Welke meerwaarde bied je?''



Bedrijven en sectoren werken steeds meer samen bij het leveren van producten en diensten. In de pensioensector staat deze ontwikkeling nog nauwelijks op de agenda. ,,Maar deze trend zal de pensioensector ook gaan beïnvloeden'', denkt Weurding.



Activiteit

Rondom de woning bijvoorbeeld. ,,In de VS heeft Philips al een systeem CareSensus. Ze werken daar samen met een thuiszorgorganisatie. Kwetsbare ouderen hebben allerlei sensoren in huis die hun bewegingen en geluiden monitoren. Als er een tijd geen activiteit wordt geregistreerd, neemt men poolshoogte. In Nederland doen sommige verzekeraars ook dit soort experimenten. Heel simpel soms, zoals een bel waarbij je kan zien wie er aan de deur is. Goed voor de veiligheid.''



Pensioenuitvoerders moeten kijken welke rol ze in die ontwikkeling kunnen spelen. ,,Hoe kunnen wij onze deelnemers een veilige en vitale oude dag bieden'', zegt Weurding. ,,Pensioen is meer dan geld alleen.''