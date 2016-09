Pleur op? Rutte zou het zo weer zeggen

Brand asiel­zoe­kers­cen­trum onder controle

4:39 In Luttelgeest heeft brand gewoed in een asielzoekerscentrum. De brandweer heeft het vuur onder controle en er zijn geen gewonden. De brand brak in de nacht van dinsdag op woensdag rond half vier 's nachts uit in een geschakelde woning, aldus de brandweer.