Poetin houdt vol: Krim is niet geannexeerd door Rusland

De Russsche president sprak vandaag op een conferentie van de GOS, de Gemenebest van Onafhankelijke Staten die vroeger tot de Sovjet-Unie behoorden.



De bijeenkomst vindt plaats in Bisjkek, de hoofdstad van Kirgizië. De 'onafhankelijke Krim' werd volgens de meeste landen in de wereld wel degelijk ingelijfd door Rusland. Het wordt dan ook door weinig landen erkend.



Bevolking keerde zich af

Poetin houdt echter vol dat de bevolking op de Krim zich afkeerde van de regering in Kiev, waar massaprotesten zich richtten tegen de toenmalige pro-Russische president Viktor Janoekovitsj. Deze ruimde het veld toen het geweld in de straten escaleerde.



De bewoners van de Krim hebben een referendum over afscheiding gehouden volgens de regels van de Verenigde Naties, aldus Poetin. De meeste VN-leden nemen het referendum echter niet serieus. Rusland stuurde militairen voor 'hulp' en Oekraïne werd niets gevraagd.