Politie: aanslagpleger Londen handelde alleen

'We moeten allemaal accepteren dat er een kans bestaat dat we nooit de motieven achter de aanslag zullen weten', zei politiechef Neil Basu van de Metropolitan Police. De politie onderzoekt nog of Masood door terroristische propaganda tot zijn daad kwam, of dat iemand hem aanzette of aanmoedigde om een aanslag te plegen.



Eerder deze weer werden meerdere mensen gearresteerd in verband met de aanslag. Een verdachte uit Birmingham van 27 jaar oud zit nog vast.



De Britse Masood, vader van drie kinderen, werd geboren als Adrian Elms. Hij werd in het Verenigd Koninkrijk eerder veroordeeld voor vergrijpen als vernieling en mishandeling. Masood bekeerde zich in 2009 in Saoedi-Arabië tot de islam en veranderde zijn naam. Hij gaf in Saoedi-Arabië onder meer Engelse les.



Volgens de informatie van de politie zijn er geen vervolgaanslagen gepland. Bij de aanslag reed de 52-jarige Masood met zijn auto in op voetgangers, waarna hij uitstapte en een politieagent neerstak. Door de aanslag kwamen vijf mensen om, onder wie de dader. Vijftig mensen raakten gewond.



De familie van overleden politieagent Keith Palmer bedankt in een verklaring alle mensen die hebben geprobeerd om hem te helpen. 'Jullie hebben gedaan wat jullie konden.'